Um jovem assustou moradores do centro de Apucarana, no Norte do Paraná, após sentar do lado de fora da janela do 11° andar. O caso aconteceu na tarde da última terça-feira (18).

Em um vídeo registrado por um morador da região, é possível ver que o jovem está sentado, com os joelhos dobrados para cima, na beira da janela. As imagens circularam em grupos de WhatsApp da cidade, e vizinhos decidiram acionar o Corpo de Bombeiros.

Entretanto, quando os bombeiros chegaram no prédio do rapaz, encontraram uma situação inusitada. O garoto desceu normalmente da janela e afirmou que estava sentado ali apenas para observar a paisagem e ouvir música.

De acordo com o relato do Corpo de Bombeiros ao portal TN Online, por mais que não seja possível ver no vídeo, havia uma tela protegendo a janela onde o jovem estava. Por isso, não havia riscos de que ele caísse, por mais que os moradores da região estivessem preocupados.

Veja o vídeo do jovem sentado para fora da janela: