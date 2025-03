O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, demonstrou mais uma vez seu compromisso com a saúde da população ao protocolar, em Brasília (DF), o ofício 046/2025, ao Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, solicitando recursos para a implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas na cidade.

A ação, realizada na companhia do presidente do Legislativo, Zola, e dos vereadores Patrícia Martoni, Serginho Marques e Waguinho, tem como objetivo oferecer um atendimento de urgência e emergência mais ágil, eficiente e humanizado aos cidadãos de Jacarezinho, que vêm enfrentando grandes desafios para obter serviços de saúde adequados.

Com a implantação da UPA 24 horas, a administração municipal espera não só melhorar a qualidade do atendimento, mas também desafogar as unidades de saúde existentes e reduzir significativamente o tempo de espera.

Essa iniciativa reforça a prioridade da gestão de Palhares em atender prontamente as demandas da população e investir em soluções que transformem a realidade dos serviços públicos de saúde no município.

A medida, que está sendo acompanhada de perto pelas autoridades locais, é vista como um passo decisivo para garantir a segurança e o bem-estar dos moradores de Jacarezinho, consolidando o compromisso do prefeito com o avanço e a melhoria contínua dos serviços públicos.

