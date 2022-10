Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A jovem Kelly Levinski, de 25 anos, e a filha Iara, de três anos, morreram em um acidente no km 161 da BR-277, nesta quinta-feira (20), entre os municípios de Palmeira e Irati, na região dos Campos Gerais. As duas estavam em um carro que bateu de frente com um caminhão, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O veículo Corsa sedan era dirigido pelo marido de Kelly, que ficou em estado grave e foi socorrido de helicóptero. A família é de Coronel Vivida, no sudoeste do Paraná, e retornava de uma viagem ao litoral, onde passou uns dias de férias.

Testemunhas disseram que o caminhão cortou a frente de um primeiro veículo, que conseguiu desviar. Na sequência, bateu contra o carro em que vinham mãe e filha na pista contrária.

A carreta carregada com carga de amendoim ficou atravessada sobre as duas faixas da rodovia, com o trânsito sendo desviado pela faixa de aceleração do viaduto sentido Curitiba.

As causas do acidente serão investigadas. Os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico-Legal de Ponta Grossa.