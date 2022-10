Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A prefeitura de Jacarezinho tem buscado junto ao governo do Estado a implantação de mais cursos técnicos no município. Nesta semana o prefeito Marcelo Palhares se reuniu com a chefe do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, Ana Maria Molini, para tratar do assunto.

O objetivo é proporcionar aos cidadãos a qualificação da mão de obra em segmentos onde existam demanda de mercado, com cursos técnicos ofertados de forma gratuita em instituições de ensino público do município.

Segundo o prefeito Marcelo Palhares, a intenção é que para os próximos meses os novos cursos já tenham possibilidade de ter início, garantindo maior capacitação profissional a dezenas de cidadãos.

“Temos desde o início da gestão uma preocupação das maiores com a questão da qualificação da mão de obra. Trouxemos inúmeros cursos em parceria com o Senac e hoje centenas de pessoas podem dizer que têm uma profissão, um diploma reconhecido em todo Brasil, graças a essa iniciativa, onde os cursos são sempre gratuitos. Agora a ideia é ampliar, trazer ainda mais cursos técnicos e profissionalizantes de segmentos que as empresas que estão aqui têm dificuldade de encontrar profissionais que sejam da cidade”, pontua.

O secretário municipal de Comércio, Indústria, Turismo e Serviços, Leandro Lima, explica que o município tem um diagnóstico de quais áreas têm déficit de profissionais e a tentativa é de justamente sanar essa lacuna. “Em algumas áreas específicas não existem profissionais disponíveis em Jacarezinho e as empresas precisam acabar buscando essa mão de obra em municípios vizinhos, então a ideia é qualificar nossa mão de obra justamente nessas áreas”.

LEGENDA: Prefeito Marcelo Palhares (centro) em reunião com o secretário Leandro Lima e a chefe do Núcleo de Jacarezinho, Ana Maria Molini