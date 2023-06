Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher, de 35 anos, foi encontrada morta na noite desta quarta-feira (31), em Colombo, na Grande Curitiba. A vítima, identificada como Franciele G, foi assassinada dentro do carro da família, no bairro Guarani. O localizador, instalado no veículo, ajudou o marido e os policiais a encontrarem a mulher.

Segundo o marido de Franciele, a rotina do casal estava normal nesta quarta. A esposa deixou o homem em um mercado para fazer compras, em Curitiba, porém, não retornou para buscar o companheiro.

Após perceber o desaparecimento, o marido rastreou o veículo e acionou a polícia. “Ao chegar equipe no local foi constatado, infelizmente, uma vítima de homicídio, situação de morte violenta. Foi feito isolamento e acionamento de órgãos responsáveis para perícia”, contou o tenente Augusto.