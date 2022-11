Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma motociclista morreu ao invadir a contramão e bater de frente com um caminhão na noite de quarta-feira (16), na BR-369, em Cascavel, no Oeste do Paraná. O motorista do veículo de carga envolvido no acidente não foi localizado.

Giovana Sichilero, de 29 anos, conduzia uma moto que ficou totalmente destruída. O capacete da jovem chegou a rachar com o impacto. A Polícia Rodoviária Federal tenta localizar o caminhão da marca Scania, que se envolveu na colisão. Peças do veículo de carga foram encontradas no trecho onde aconteceu o acidente fatal. Câmeras de monitoramento da região estão sendo analisadas.

De acordo com a PRF, Giovana já havia se envolvido em um acidente com morte a menos de 500 metros do local que perdeu a vida. Em 2019, ela conduzia uma Montana e se envolveu em uma colisão com outro automóvel, uma mulher morreu.