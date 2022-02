Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um jovem motociclista, de 21 anos, ficou gravemente ferido ao bater de frente contra um caminhão na PR-417, trecho conhecido como Rodovia da Uva, no bairro Roça Grande, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. O acidente foi registrado na manhã deste sábado (5).

Devido ao estado de saúde da vítima, ela foi transportada ao hospital com a aeronave do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

De acordo com o BPMOA, o motorista do caminhão relatou que o piloto da moto estava transitando pela contramão e, por isso, bateu de frente com o veículo. O jovem teve ferimentos gravíssimos, foi socorrido e levado ao Hospital do Rocio, em Campo Largo.