Um homem de 41 anos morreu após um grave acidente no trecho urbano da BR-373, em Ponta Grossa, no sábado (8) à noite. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima perdeu o controle da direção e bateu de frente com um caminhão que vinha no sentido contrário.

O homem, identificado como Alan Fabrício Kochmann, morreu no local do acidente, antes da chegada da equipe do Corpo de Bombeiros. Segundo o portal aRede, a colisão aconteceu por volta das 22h25, na Avenida Souza Naves, que é o trecho urbano da rodovia. O motorista perdeu o controle do carro, rodou e bateu de frente com o caminhão, que ia em direção ao interior.

O motorista do caminhão, que levava uma carga de adubos de Paranaguá para Prudentópolis, não se feriu no acidente.