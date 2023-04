Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após um acidente entre um carro e um caminhão na PR-317, em Santa Fé, no norte do Paraná, na manhã deste domingo (9).

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, os veículos bateram de frente e todas as vítimas estavam dentro do carro. O motorista do caminhão não se feriu.

Um menino de 12 anos, que estava no banco do passageiro, foi socorrido pelo helicóptero do Samu e encaminhado ao hospital com ferimentos graves. Uma mulher de 40 anos, que estava no banco de trás, também foi socorrida e encaminhada ao hospital. Os dois precisaram ser entubados. O motorista do automóvel não resistiu aos ferimentos e morreu no local.