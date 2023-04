Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, às 23h59 deste domingo (9), a Operação Semana Santa 2023. Neste ano, durante os quatro dias de operação, que teve início na quinta (6), foram 1700 flagrantes de excesso de velocidade, 259 condutores ou passageiros estavam sem o cinto de segurança, 132 motoristas dirigiam alcoolizados e 72 crianças não utilizavam adequadamente o dispositivo de retenção, como a cadeirinha.

Ainda, foram registradas 339 ultrapassagens proibidas durante o feriado. Esse tipo de ultrapassagem é responsável pela maioria dos acidentes do tipo colisão frontal, onde o motorista não consegue efetuar em tempo a manobra de ultrapassagem ou força a ultrapassagem, colidindo frontalmente com o veículo que está trafegando no sentido contrário.

Nos cerca de quatro mil quilômetros de rodovias federais da circunscrição da PRF no Paraná ocorreram 96 acidentes que deixaram 93 pessoas feridas e dez mortas. Em 2022, haviam sido registrados 82 acidentes, com 90 feridos e dez mortos. Os dados são preliminares e podem sofrer alterações.