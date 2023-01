Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente entre um ônibus e uma caminhonete foi registrado na BR-277 no KM-331, em Guarapuava, na região Central do Paraná, na madrugada desta segunda-feira (16). O motorista do ônibus, um homem de 27 anos, morreu no local e outras duas pessoas que estavam na caminhonete ficaram feridas.

Uma jovem de 20 anos, passageira da caminhonete está em estado grave, já a condutora, de 22 anos, ficou com ferimentos leves.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus saiu da pista aproximadamente 15 metros e colidiu contra uma árvore. Quando a colisão ocorreu, o ônibus de turismo deslocava-se sentido Santa Catarina e o automóvel no sentido contrário.

O motorista do ônibus ficou preso às ferragens, foi resgatado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os outros 12 passageiros que estavam no veículo não se feriram. Até o momento a causa do acidente não foi divulgada.