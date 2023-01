Através do sistema Sine, que reúne as Agências do Trabalhador, o Paraná ocupa o 1º lugar no ranking nacional em empregabilidade jovem do Brasil. Em 2022, as Agências do Trabalhador ajudaram 65.447 jovens de 18 a 29 anos a serem contratados, um volume 120,75% maior que o Ceará (2º lugar) e 199,23% superior a São Paulo (3º lugar).

Na comparação com os estados do Sul a diferença é ainda maior. A rede de Agências do Rio Grande do Sul fechou 10.526 contratações nessa faixa etária (6º lugar) e a de Santa Catarina, 4.954 (9º lugar). O Paraná ainda lidera nos outros dois comparativos que formam a soma final dessa faixa etária: 42.487 contratações entre 18 e 24 anos e 22.960 entre 25 e 29 anos.

De acordo com Mauro Moraes, secretário de Trabalho, Qualificação e Renda, o objetivo da pasta é transformar o Paraná no maior celeiro de geração de empregos para jovens em todo o País. Para isso, além da formatação de um ambiente econômico atrativo, o Estado aposta em programas como o Cartão Futuro, subvencionando a contratação de jovens aprendizes, e os de qualificação profissional, que são uma das maiores barreiras ao primeiro emprego.