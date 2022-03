Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O motorista de um caminhão bateu contra uma praça de pedágio desativada na manhã desta quarta-feira (2), em Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba. O acidente aconteceu na região de São Luiz do Purunã, região com maior movimentação de veículos no estado do Paraná.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo faz transporte de óleo vegetal, mas estava vazio no momento da colisão.

Na análise do disco do tacógrafo, que estava vencido, a PRF registrou velocidades de até 120 km/h.

Ninguém ficou ferido no local.

Trânsito lento

No sentido Curitiba da rodovia, o trânsito ficou lento. Além do acidente no pedágio, um derramamento de soja complicou o trânsito na Serra de São Luiz do Purunã, mas já mais próximo a Campo Largo.