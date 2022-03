Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na noite desta terça-feira (1º), uma mulher, de 41 anos, morreu ao ser ejetada do carro, em acidente na BR-376, em Mauá da Serra, norte do Paraná.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima estava na Serra do Cadeado, quando o veículo modelo Monza saiu da pista, em uma curva, e bateu contra um barranco. Com o impacto, a mulher foi jogada a metros de distância e morreu ainda no local.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana.

O motorista, um homem de 53 anos, foi socorrido por populares e encaminhado ao pronto atendimento médico em Mauá da Serra. Foi feito teste do bafômetro que constatou índice de 0,12 mg/litro de álcool no organismo. Ele deve ter o direito de dirigir suspenso e multa de R$ 2.934,70.