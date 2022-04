Escutar esta notícia Escutar esta notícia

“Alô, é da Polícia? Meu marido viu um lobisomem subindo em um telhado”. Essa pode ter sido a frase que uma mulher usou para relatar o que o esposo viu em uma casa, na Lapa, Região Metropolita de Curitiba (RMC). Ela chamou a polícia porque o companheiro teria visto a criatura mística subindo em um telhado de uma vizinha, na noite desta quinta-feira (31).

Os policiais foram até a região onde aconteceu o chamado, procuraram por todos os lugares o monstro, entretanto, não encontraram nada. De acordo com a solicitação feita pela polícia – que a Banda B teve acesso-, os policiais fizeram contato com a mulher, já que não achavam nada pela vizinhança. Ela e o marido acabaram dispensando os agentes, depois que contaram que a esposa estava sob o efeito do álcool e isso teria motivado a ligação.

Ninguém ficou ferido e o lobisomem não foi visto por mais nenhum vizinho. Talvez, tenha deixado a transformação para trás e se tornado homem novamente.