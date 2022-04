Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) iniciou à zero desta sexta-feira (01) o atendimento com serviços de guincho mecânico, inspeção de tráfego e atendimento a outros incidentes em 405,9 quilômetros de rodovias federais e estaduais do antigo lote 4 (Caminhos do Paraná) do Anel de Integração.

Este lote contempla a BR-373 (de Ponta Grossa ao Relógio), BR-277 (entre Guarapuava e São Luiz do Purunã), PR-427 (Lapa), BR-476 (Araucária) e PR-438 (Teixeira Soares). Usuários destas rodovias deverão acionar o telefone 0800-400-0404 em casos de acidentes, pane, quedas de carga, animais na pista, materiais na pista, entre outros.

O telefone é válido para todas as regiões do Estado e a ligação é gratuita. As chamadas serão recebidas pelo Centro de Operações Integradas (COI) do DER/PR, que conta com uma equipe treinada para prestar o apoio necessário, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, incluindo feriados.