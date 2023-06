Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Ane Caroline Stanchackk Mosconi, de 33 anos, morreu após cair da carroceria de uma caminhonete enquanto segurava móveis para uma mudança.

O acidente aconteceu nesse sábado (17), Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha, em Maringá, noroeste do Paraná.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Bom Samaritano de Maringá, em estado grave. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada deste domingo (18).

As informações são de que o veículo era conduzido pelo pai dela e estava em movimento. Na uma subida, alguns móveis que estavam na carroceria caíram e a jovem também acabou caindo na via. Com a queda, Ane sofreu traumatismo craniano.