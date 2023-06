Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A cantora e atriz Preta Gil, de 48 anos, viveu momentos de pura emoção ao retornar aos palcos durante a turnê dos shows “Nós, a Gente”. No Rio de Janeiro, o público aplaudiu de pé a artista, que também foi ovacionada com um “Preta, eu te amo!”.

Preta Gil não segurou as lágrimas. Chorou, abraçou o pai Gilberto Gil, que comanda a turnê, e agradeceu o carinho nas redes sociais. Foi o primeiro espetáculo da artista após o início do tratamento contra um câncer e intestino.

“Ainda processando o que aconteceu ontem, eu não consigo acreditar no que vivemos. Parece um sonho”, disse Preta Gil no Instagram. “Depois de tanto, tanto sofrimento, poder fazer esse show no colo da minha família e ser recebida com esse amor pelo público é surreal!.”

Agradecimentos

Preta Gil era pura emoção no show e, depois com a reação do público, mais ainda.

“Só sei agradecer a Deus por me permitir ter essa felicidade no meio de tantas adversidades. Obrigada, obrigada, obrigada a cada um que levantou, gritou, aplaudiu e cantou. Obrigada pai, obrigada família”, disse.

Preta cantou músicas de Gilberto Gil e também seu sucesso “Sinais de Fogo”.

“Fui liberada pelos meus médicos para fazer uma participação na turnê nacional, agora no Brasil, da Família Gil”, afirmou nas redes sociais.

A apresentação foi prestigiada por vários famosos, como Regina Cazé, Otávio Müller, Carolina Dieckmann e Murilo Benício.

Rede de Apoio

Nas redes sociais, celebridades e fãs apoiaram ainda mais a determinação de Preta Gil.

A cantora Ivete Sangalo se declarou: “Que maravilhoso Pretinhaaa!!! Você merece meu amor”.

As atrizes Cláudia Abreu e Julia Lemmertz idem. “Você merece todo esse amor”, disse Claudia. “Que lindo! Você merece Flor, todo carinho e acolhimento, aplausos e amor”, acrescentou Julia.

Para a cantora Daniela Mercury, é uma demonstração de mais uma vitória. “Maravilhosa você merece vai vencer, sim! Muito amor pra você! Ficamos muito felizes em ver você voltando ao palco.”