Um motociclista de 36 anos ficou inconsciente, em estado gravíssimo, depois de bater contra um carro em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, na noite desta segunda-feira (09). O motorista do automóvel, que causou o acidente, disse que se distraiu com uma olhadinha no celular, não viu o motociclista e atravessou a preferencial na frente dele.

O acidente ocorreu na Avenida Maringá, numa conversão na altura da Rua Santa Helena, na planta Emiliano Perneta. A moto vinha pela preferencial, na Avenida Maringá, quando o carro cruzou a sua frente. O motociclista não conseguiu segurar, bateu na lateral do Siena e foi arremessado uns 10 metros a frente.

A batida foi tão forte que chegou a quebrar um dos vidros do carro e a frente da moto ficou retorcida. O motorista, que trabalha com aplicativos de carona, confessou ao repórter Raphael Augustus, da RICtv, que se descuidou quando foi olhar no celular. Ele ficou no local para prestar socorro e, conforme a Polícia Militar, não foi necessário fazer o teste do bafômetro.