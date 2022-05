Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O cantor sertanejo Conrado, que fazia dupla com Aleksandro, permanece internado em estado grave na UTI do Hospital Regional de Registro. A dupla sertaneja e sua equipe sofreram um acidente de trânsito no sábado (07), que matou seis pessoas e deixou outras 11 feridas.

Conforme o boletim médico disparado pela assessoria de imprensa da dupla, no fim da tarde desta segunda-feira (09), João Vitor Moreira Soares, que usa o nome artítico “Conrado”, permanece internado, sem necessidade de nova cirurgia. Ele foi o primeiro socorrido no acidente e, inicialmente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que ele tinha ferimentos leves.

Mas, quando deu entrada no hospital, os médicos avaliaram que ele necessitava de uma “cirurgia geral”. O atual estado de saúde é considerado grave mas, conforme o boletim médico desta segunda-feira (09), não houve necessidade de novo procedimento cirúrgico.

O músico Júlio Cesar Bigoli Lopes está internado no mesmo hospital de Conrado, também em estado grave e na UTI, e na mesma situação, sem necessidade de novo procedimento cirúrgico. Ele será submetido a exames de imagem para avaliação do quadro clínico.

Acidente

O ônibus que transportava a dupla sertaneja e toda a equipe tombou na BR-116, em Miracatu, interior de São Paulo, na manhã de sábado (7). Um estouro de pneu pode ter feito com que o veículo perdesse o controle, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Aleksandro; o baterista Roger Aleixo, de 38 anos; Marzio Anibal, de 42, tecladista; Wisley Aliston Novais, 26; Giovani Gabriel Lopes dos Santos, de 23 anos, roadie; e o técnico Gabriel Fukuda, de 19 anos.

Onze membros da equipe que também viajavam no ônibus, entre eles Conrado e Júlio, estão hospitalizados. A Polícia Civil em Miracatu (SP), região onde ocorreu o acidente, já abriu inquérito e está investigando as consequências do acidente.