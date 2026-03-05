A Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio de equipes da Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas (ROCAM) do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM), prendeu em flagrante um homem suspeito de tráfico de drogas na noite de segunda-feira (2), durante abordagem realizada na Avenida Leste-Oeste, em Londrina, com apoio da tecnologia Olho Vivo.

A ocorrência teve início após equipes policiais receberem informações sobre a utilização de uma motocicleta para a comercialização de entorpecentes na modalidade conhecida como “disk droga”, sistema em que o traficante realiza a entrega de drogas sob encomenda.

Com base nas informações obtidas, os policiais passaram a acompanhar a movimentação do veículo, utilizando o Olho Vivo para auxiliar no monitoramento e no mapeamento dos deslocamentos do suspeito.

Durante patrulhamento na região, por volta das 20h10, os policiais visualizaram a motocicleta suspeita e realizaram a abordagem. Na revista pessoal, foi localizada uma bolsa contendo 23 porções de substância análoga à cocaína, além de uma quantia em dinheiro e um aparelho celular, que seria utilizado para manter contato com clientes interessados na compra de entorpecentes.

“A utilização de ferramentas tecnológicas como o Olho Vivo fortalece o trabalho das equipes em campo. Com o apoio da inteligência e da análise de dados, conseguimos identificar padrões de atuação criminosa e agir de forma mais precisa. Essa integração entre tecnologia e policiamento ostensivo tem sido fundamental para combater ilicitudes e ampliar a capacidade de resposta da Polícia Militar”, destacou o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Ricardo Fardim Eguedis.

O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil do Paraná, juntamente com os materiais apreendidos e a motocicleta utilizada na prática criminosa, para os procedimentos legais cabíveis.

CASO SEMELHANTE – No final de fevereiro, tecnologia Olho Vivo já havia auxiliado prisão semelhante . Na ocasião, equipes do 5º BPM receberam informações do setor de inteligência sobre a atuação criminosa associada a uma motocicleta Honda CG 160 Fan, utilizada na comercialização de entorpecentes na modalidade disk droga. A partir dessas informações, a Polícia Militar acionou a plataforma Olho Vivo para monitorar o deslocamento do veículo e subsidiar a ação policial, que resultou na prisão do suspeito.