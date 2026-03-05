A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas na manhã desta quinta-feira (5) para cumprir 14 mandados judiciais contra um grupo especializado em crimes como estelionato eletrônico, receptação, falsidade ideológica, falsificação de documentos públicos e privados e lavagem de dinheiro.

A ação tem como objetivo o cumprimento de quatro mandados de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão. Também são executadas ordens de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático, além de medidas de arresto e sequestro de bens e valores.

De acordo com o delegado da PCPR Fabiano Oliveira, as vítimas são empresas do setor de materiais de construção e de locação de equipamentos. Os prejuízos estimados ultrapassam R$ 700 mil.

Os mandados são cumpridos nas cidades de Curitiba, Colombo, Pinhais e Ponta Grossa.