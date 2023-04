Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um ônibus que levava funcionários de uma fábrica de celulose no interior de Guarapuava, na Região Central do Paraná, tombou e deixou feridos no KM 362 da BR-277. No coletivo, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), estavam o motorista e 18 passageiros.

Conforme a PRF, quatro passageiros com lesões graves foram encaminhados para hospitais da região. Outras 15 vítimas tiveram ferimentos leves e foram levadas para Unidades de Pronto Atendimento.

Segundo informações do Portal CATVE,, o motorista do coletivo, de 35 anos, perdeu o controle da direção, saiu da pista e o veículo tombou. Ele não ficou ferido.

Ainda conforme informado pelo Portal CATVE, a empresa responsável pelo ônibus disse que o motorista é experiente e trabalha há 13 anos na companhia, sendo sete anos nesta linha transportando trabalhadores da fábrica. A empresa disse ainda, que não há previsão para retirada do ônibus das margens da rodovia.