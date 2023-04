Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um caminhão carregado com pelo menos 230 porcos tombou no km 351 da BR-153, em Rebouças, na região central do Paraná, na tarde desta quinta-feira (13).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão que fazia o transporte dos animais pertence a uma empresa de Iomerê (SC).

Imagens divulgadas pela corporação mostram pessoas segurando alguns porcos às margens da rodovia. Não se sabe se os suínos foram saqueados nem se houve morte.

O motorista, de 30 anos, não sofreu ferimentos.