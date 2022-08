Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um adolescente, de 16 anos, foi flagrado por Guardas Municipais pichando as Ruínas de São Francisco, na região central de Curitiba, na noite deste sábado (27). Por se tratar de menor de idade, os pais foram chamados e terão que pagar uma multa de mais de R$ 10 mil.

“A equipe estava em patrulhamento, quando flagrou o menor pichando as ruínas. Diante do flagrante delito, ele foi encaminhado para Delegacia do Adolescente, onde o pai e a mãe foram chamados e vão receber uma multa de R$ 10.436”, disse à Banda B o GM Joel Nunes.

Ao contrário do grafite, no Brasil, a pichação é considerada como crime ambiental, nos termos do artigo 65 da Lei 9.605/98 que estipula pena de detenção de 03 meses a 01 ano, e multa, para quem pichar edificação ou monumento urbano.

Ruínas de São Francisco

As Ruínas de São Francisco são tombadas pelo patrimônio histórico do estado. Juntamente com o Palácio Belvedere, elas compõem o conjunto de edificações da Praça João Cândido.

As ruínas são de pedra, do que deveria ter sido a Igreja de São Francisco de Paula, nunca concluída. Em 1811 ficaram prontas a capela-mor e a sacristia, mas em 1860 as pedras que finalizariam a construção foram usadas na conclusão da torre da antiga Matriz, hoje Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz.

Histórias de túneis e piratas povoam o local, hoje dotado de espaços de comércio e lazer, palco e arquibancada, formando as “Arcadas das Ruínas”.