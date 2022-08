Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O pai do menino de 3 anos que foi morto junto com a irmã, de 10 anos, pela própria mãe em Guarapuava, na região centro-sul do Paraná, prestou depoimento à polícia. Ele disse que não notou o sumiço do filho porque a mãe da criança andava dificultando o acesso dele ao menino nos últimos tempos.

Ele prestou depoimento à delegada de guarapuava, Ana Hass, e disse que a mulher suspeita do crime bloqueou o contato com o pai do menino e com os próprios familiares dela.

“O pai confirmou que vinha pagando a pensão de forma correta, que era descontado em folha pelo próprio banco em que ele é colaborador. Ele também disse que, ao contrário do que a mulher alegou, ele tinha bastante dificuldade em acessar a criança posto que ela não liberava muito o acesso, impunha muitas condições. Aparentemente, ela bloqueou o contato com o pai da criança e com os próprios familiares dela também”, destaca Hass.

O pai da menina de 10 anos já é falecido. O pai do menino de 3 anos é morador de Itajaí (SC).

Entenda o caso da mãe que matou os filhos

As crianças teriam sido mortas entre os dias 13 e dia 17 de agosto. A informação deve ser confimada através de perícia. Mas, em princípio, ela teria matado primeiro o menino, de 3 anos, asfixiado com um travesseiro, no dia 13. Quatro dias depois teria matado a menina de 10 anos, enforcada com um cachecol.

Depois de matá-los, a mãe manteve os corpos em casa esses dias todos, até procurar um advogado e dizer que tinha cometido o crime. O advogado chamou a polícia, que encontrou os corpos na cama, no quarto da mãe, cobertos por um cobertor. Já estavam em estado de decomposição. A mãe confessou que matou porque não aguentava mais cuidar das crianças e surtou.