Os dois ocupantes de uma caminhonete Strada morreram na hora após um caminhão na contramão bater de frente com o veículo. O acidente foi no quilômetro 167 em Palmeira, no fim da tarde desta quinta-feira (2).

Conforme a Policia Rodoviária Federal (PRF), o caminhoneiro seguia sentido Curitiba, perdeu o controle em uma curva e entrou na contramão. Ele primeiro bateu na lateral de um Ônix, que tinha três ocupantes.

Em seguida, o caminhão bateu de frente com a Strada. Os dois ocupantes da caminhonete, dois homens de 23 e 48 anos, morreram. As três pessoas do Ônix tiveram ferimentos leves e foram levados à Santa Casa de Irati.

O condutor do caminhão realizou o teste de etilômetro com resultado negativo para ingestão de álcool. Ele foi encaminhado à delegacia de Palmeira.

Desde terça-feira, já foram registradas 12 mortes na BR-277, uma das principais rodovias paranaenses, que corta o estado de leste a oeste.