Foi identificado o homem que foi encontrado morto em um hotel no Centro de Curitiba na tarde desta quinta-feira (2). José Aparecido Monteiro, de 54 anos, é de Campo Mourão, no Noroeste do Paraná, e estava na capital paranaense para fazer um tratamento dentário. A princípio, a causa da morte foi infarto.

No quarto de Monteiro, dentro de uma mala, a Polícia Civil encontrou um documento da Caixa Econômica Federal informando um prêmio de loteria. Não ficou claro, até o momento, se o valor de R$ 398 mil, sorteado pela Mega-Sena, já foi sacado.

De acordo com informações de testemunhas, Monteiro deu entrada no hotel no último domingo (29) e era um homem tranquilo. Nesta quinta-feira (2), funcionárias do hotel encontraram o homem caído no quarto, quando entraram para fazer a limpeza do cômodo.

O Samu foi acionado, mas o homem já estava morto. A Polícia Civil informou que está apurando o caso e realizando diligências para esclarecer a situação. Ainda, a equipe “aguarda laudos periciais que auxiliarão no andamento das diligências”.

O corpo de José Aparecido Monteiro será velado na Capela Municipal de Campo Mourão e o sepultamento está marcado para este sábado (4), às 17h, no Cemitério Municipal de Campo Mourão.