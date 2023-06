Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Três passageiros de um ônibus de turismo ficaram feridos após se envolverem em um acidente de trânsito com um caminhão na tarde desta segunda-feira (12) em Cascavel, no oeste do Paraná. O acidente aconteceu no quilômetro 556 da BR-277.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma peça do caminhão carregado com ração se soltou e atingiu a parte superior do ônibus, cujo veículo transportava 45 passageiros — lotação máxima.

“Ao se cruzarem, o tubo de descarregamento do caminhão acabou se soltando e atingindo a parte superior do ônibus. Apesar da quase completa destruição do teto e janelas laterais, apenas três passageiros ficaram feridos”, disse o agente Ricardo Salgueiro.

Os passageiros não tiveram ferimentos graves. O ônibus saiu de Guaíra (PR) e tinha como destino a cidade de Curitiba.

Uma equipe do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) auxiliou a PRF na sinalização do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) socorreram as vítimas.