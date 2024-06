Um grave acidente deixou três pessoas feridas na noite deste sábado (23), na BR-376, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu na altura do km 514, por volta das 21h30. Uma picape e um caminhão bitrem seguiam no mesmo sentido, porém, no momento em que o caminhoneiro foi realizar uma manobra houve a colisão.

O condutor do bitrem, que tem placas de Paranaguá, tentava realizar um retorno regular, próximo ao Parque de Vila Velha. Entretanto, quando reduziu a velocidade para fazer a manobra, o motorista da picape não conseguiu desviar e bateu na traseira do caminhão.

Com a força do impacto, a picape, do modelo Fiat Strada, que tem placas de Laranjeiras do Sul, ficou completamente destruída. Os três ocupantes foram resgatados por equipes do Corpo de Bombeiros na BR-376 e encaminhados para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Santa Paula e para o Hospital Regional de Ponta Grossa.

O caminhoneiro não teve ferimentos, permaneceu na BR-376 e o teste do bafômetro deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.