A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realiza nesta quinta-feira (6) uma operação contra suspeitos de integrar um grupo criminoso que atua em roubos e furtos de carga na BR-376. Os policiais cumprem, desde as primeiras horas da manhã, três mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão contra membros da quadrilha em Guaratuba, no litoral paranaense; em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba; e Garuva, em Santa Catarina.

De acordo com a PCPR, o grupo realizou dois arrastões durante congestionamentos na rodovia, nos dias 8 e 16 de fevereiro, na região de Guaratuba. Conforme a apuração policial, nessas duas ocasiões os criminosos armados abordaram motoristas e passageiros de carros e caminhões, subtraindo pertences pessoais, como carteiras, celulares e relógios.

Suspeitos intimidaram vítimas com disparos de arma de fogo

Ainda de acordo as investigações, eles chegaram a efetuar disparos contra veículos para intimidar as vítimas. A polícia já identificou três suspeitos, que tiveram suas prisões temporárias decretadas pela Justiça. Além dos crimes patrimoniais, os suspeitos também atuariam na receptação e distribuição dos produtos roubados.

O grupo criminoso agia de forma violenta, se aproveitando dos congestionamentos para cometer os crimes. Em ambos os casos, os assaltantes estavam armados e efetuaram disparos para intimidar as vítimas. Nossa investigação permitiu identificar três suspeitos envolvidos tanto na prática dos roubos quanto na receptação e distribuição dos produtos furtados”, resume o delegado Gabriel Caldeira.