A Polícia Militar encontrou, na tarde desta terça-feira (5), os corpos de dois jovens na entrada da Fazenda Cem Alqueires, às margens da rodovia PR-092, em Santo Antônio da Platina. As vítimas estavam desaparecidas desde o último domingo (3).

Corpos foram encontrados sobre motocicleta

De acordo com o 2º Batalhão e a 4ª Companhia da PM, as equipes foram acionadas por volta das 14h30, após uma denúncia sobre a presença de dois cadáveres na região. Ao chegarem ao local, os policiais constataram a veracidade da informação e encontraram os corpos sobre uma motocicleta Honda CG 150 Titan KS , com placa TAJ-1I87 .

Pelo estado avançado de decomposição, as autoridades acreditam que as mortes ocorreram dias antes da localização dos corpos.

Polícia investiga as causas das mortes

A área foi isolada e equipes da Polícia Civil, Polícia Científica e Instituto Médico-Legal (IML) foram acionadas para realizar perícia e remoção de corpos. O delegado Rafael Guimarães acompanhou os trabalhos no local

As vítimas foram identificadas como Kaique F. R. d. S. Luiz H. S. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias das mortes.