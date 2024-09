A Polícia Militar do Paraná (PMPR) prendeu em flagrante três homens que tentavam furtar uma agência bancária, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Conforme a polícia, as prisões ocorreram no início da manhã desta quinta-feira (26).

De acordo com a polícia, equipes que faziam rondas pela região foram acionadas para averiguar a suspeita de furto nos caixas eletrônicos de uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF), na rua Francisco Ribas, no Centro da cidade.

Assim que chegaram ao local, os policiais flagraram três homens tentando arrombar dois terminais de auto atendimento da agência. O trio então foi preso em flagrante e levado para a delegacia. De acordo com o portal aRede, a PMPR não informou se os suspeitos conseguiram acessar o dinheiro dos caixas eletrônicos. No entanto, as imagens mostram que um dos terminais sofreu danos maiores, enquanto o outro ficou quase intacto.

Como o crime foi cometido contra um órgão federal, a Polícia Federal foi acionada para dar prosseguimento às investigações e à perícia na agência. A CEF ainda não se pronunciou a respeito da tentativa frustrada de furto.