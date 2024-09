Nesta quarta-feira (25), os policiais militares da ROTAM do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM) finalizaram o Curso de Conduta de Patrulha de Alto Risco. O treinamento foi conduzido por integrantes do Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE) de Curitiba/PR.

O curso, realizado nas instalações do 2º BPM em Jacarezinho-PR, teve duração de 10 dias e incluiu intensas atividades práticas e teóricas. O objetivo foi aprimorar as habilidades dos policiais para lidar com diversas situações de alto risco que possam surgir na região.

A iniciativa visa nivelar e atualizar constantemente as técnicas e táticas policiais, com o propósito de preservar a ordem pública e garantir a segurança dos cidadãos nos 22 municípios do Norte Pioneiro, área de atuação do 2º BPM.