Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um policial civil aposentado foi preso em Curitiba por utilizar a estrutura do estado para fazer grampos ilegais. De acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira (1), pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR), o policial foi denunciado em 2006, junto com outras 11 pessoas, pela prática dos crimes de quadrilha e de diversos episódios de interceptação clandestina de telefones sem autorização judicial, no âmbito de um esquema que foi por ele chefiado e que utilizava uma empresa de investigação particular onde atuavam seus dois filhos.

“Além das interceptações clandestinas, os denunciados também tiveram acesso ilegal a extratos de ligações e dados pessoais de titulares de linhas, fatos comprovados após a apreensão de equipamentos”, cita o MPPR.

À época as investigações foram conduzidas pela então Promotoria de Investigação Criminal (PIC), atual Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). O mandado de prisão expedido pela Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto de Curitiba, nesta quarta-feira (30).

O preso foi levado para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Curitiba. Dali será encaminhado ao sistema prisional, para o cumprimento da pena.

A agora deve iniciar o cumprimento da pena, fixada em 11 anos, 8 meses e 15 dias de prisão