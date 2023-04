Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Policia Rodoviária Federal apreendeu nesta quinta-feira (27) uma Fiat Strada transportando munições ocultas na lataria do veículo. A abordagem ao motorista foi em Goioerê, no Oeste do Paraná.

Além de quase 1000 cartuchos utilizados em espingardas, também foram apreendidos insumos para a fabricação de munição de revólveres e pistolas.

O motorista foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de munição de uso permitido. Ele afirmou que a mercadoria seria entregue no município de Ivaiporã/PR.

O preso e as munições foram encaminhados à Delegacia de Polícia Cívil de Goioerê.