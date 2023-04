Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A passageira do veículo que colidiu contra um micro-ônibus na tarde de quinta-feira (27), em Arapongas, na região de Londrina, não resistiu aos ferimentos graves e morreu no Hospital Norte do Paraná (Honpar).

Ela foi identificada como Cristina Palácio Luz, de 31 anos, teve fratura no fêmur, braço e ficou presa nas ferragens na colisão entre as ruas Canário e Pombas. O marido e a filha da vítima estavam no mesmo veículo, mas não sofreram ferimentos.

No micro-ônibus de transporte escolar, nenhuma criança ficou ferida, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Os alunos tinham entre 8 e 10 anos. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o veículo presta serviços particulares sem vínculo com a rede pública.