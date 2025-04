Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM) resultou na apreensão de uma tonelada de maconha em um lava-jato localizado em Santa Tereza do Oeste, Paraná.

A ação teve início em Vera Cruz do Oeste, onde um homem foi preso conduzindo um veículo com placas clonadas, roubado no estado do Rio de Janeiro. Durante as investigações, as autoridades identificaram o lava-jato como local de armazenamento da droga.

No local, o proprietário do estabelecimento, sua namorada e dois funcionários, incluindo um adolescente de 14 anos, foram detidos. Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Cascavel para os procedimentos legais.