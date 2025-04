Dois irmãos, de 28 e 24 anos, foram presos na terça-feira (8) pela Polícia Civil por envolvimento em uma sequência de roubos armados em Santo Antônio da Platina/PR. A prisão ocorreu em Pinhalão/PR e reforça a atuação da Polícia Civil no combate à criminalidade que afeta o comércio local.

Investigação detalha atuação da dupla

De acordo com a 38ª Delegacia Regional de Polícia, as investigações apontaram que os irmãos participaram de um roubo no dia 27 de março deste ano, em um mercado de Santo Antônio da Platina. Na ação, os suspeitos simularam estar armados para ameaçar funcionários e levaram aproximadamente R$ 300,00 em dinheiro e um perfume avaliado em R$ 185,00.

Os suspeitos foram localizados em uma ação coordenada às margens da rodovia PR-272, no município de Pinhalão/PR. Após a prisão, foram encaminhados à Cadeia Pública de Ibaiti, onde permanecem à disposição da Justiça.

A Polícia Civil destacou que a medida visa resguardar a ordem pública e prevenir a continuidade dos delitos, reafirmando o compromisso da instituição na luta contra crimes que afetam diretamente a sensação de segurança da população.