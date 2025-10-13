No último sábado (11), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou uma motocicleta transitando a 237 km/h na BR-369, no município de Corbélia, Paraná. O flagrante ocorreu durante uma operação de fiscalização de velocidade conduzida pelos agentes rodoviários federais no trecho.

De acordo com a PRF, trafegar em velocidade tão acima do permitido configura risco iminente de letalidade em caso de acidente, devido à dificuldade de reação e ao aumento da gravidade das consequências em eventuais colisões.

A infração é classificada como gravíssima pela legislação de trânsito brasileira. As penalidades previstas incluem multa no valor de R$ 880,41, a atribuição de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a suspensão do direito de dirigir do condutor.

O trecho da BR-369 onde o flagrante foi registrado é conhecido por recorrentes casos de excesso de velocidade. A PRF destaca que esse tipo de conduta tem sido frequentemente identificado durante as ações de fiscalização, que visam coibir comportamentos de risco e reduzir o número de acidentes graves nas rodovias federais do Paraná.