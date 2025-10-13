A Polícia Civil do Paraná, por intermédio da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, efetuou na manhã de segunda-feira, 13 de outubro de 2025, a prisão de um homem de 37 anos, autor de um violento roubo ocorrido na madrugada anterior, dia 12, nas proximidades da Santa Casa de Misericórdia, no bairro Vila Rosa. O crime aconteceu por volta das quatro horas da manhã, quando a vítima, um homem de 63 anos pai de um policial militar, foi surpreendida enquanto dormia dentro de seu veículo.

Conforme as investigações, dois indivíduos abordaram a vítima e a agrediram com um pedaço de madeira, subtraindo o automóvel GM/Meriva, de cor prata, além de diversos pertences e mercadorias avaliadas em mais de cinquenta mil reais. Durante a fuga, os criminosos capotaram o veículo e o abandonaram na via pública. No local foi encontrada uma prótese de perna esquerda, posteriormente identificada como pertencente a um dos autores.

A partir de diligências ininterruptas realizadas pelo Setor de Investigações da 12ª SDP, o suspeito foi localizado e preso na manhã seguinte, quando tentava deixar a cidade. O homem confessou sua participação no crime e indicou a identidade do comparsa, que já foi identificado pela equipe policial.

Todos os elementos de prova e as circunstâncias do caso foram encaminhados ao Ministério Público para a devida responsabilização dos autores.

A ação da Polícia Civil foi marcada pela rapidez e precisão investigativa, resultando na elucidação quase imediata do delito e na recuperação integral do veículo e dos bens subtraídos. O trabalho demonstra o comprometimento da instituição com a segurança da população de Jacarezinho e o combate rigoroso à criminalidade violenta na região.