Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Quatro pessoas morreram em um grave acidente entre um carro e uma carreta na PR-218,no Contorno Norte de Astorga, sentido Arapongas, no norte do Paraná, no fim da tarde desta quarta-feira (2). Chovia no momento da colisão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, pela cena encontrada existe a possibilidade de que o carro tenha aquaplanado e invadido a pista contrária, antes de bater de frente com a carreta. Além disso, os dois veículos seguiam em velocidade considerável já que o local do acidente é a junção entre duas descidas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, pela cena encontrada existe a possibilidade de que o carro tenha aquaplanado e invadido a pista contrária, antes de bater de frente com a carreta. Além disso, os dois veículos seguiam em velocidade considerável já que o local do acidente é a junção entre duas descidas.

As quatro vítimas fatais – dois homens, uma mulher e um bebê de um ano e nove meses – eram passageiras do veículo de passeio. A mulher estava sentada ao lado do motorista com a criança no colo.

Já o motorista da carreta não sofreu ferimentos.