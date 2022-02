Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Mais 332.750 vacinas contra a Covid-19 da AstraZeneca para dose de reforço (DR) foram recebidas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na manhã desta quarta-feira (2).

As vacinas chegaram no voo AD 4193 no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, às 10h05 e foram enviadas para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), para conferência e armazenamento até que sejam distribuídas.

As vacinas do braço farmacêutico da Johnson & Johnson tem previsão para envio nesta quinta-feira (3) em dois horários: 9h30 e 13h50. Os imunizantes fazem parte de um pacote com 944.530 vacinas destinadas ao Estado nesta semana.