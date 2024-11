Uma explosão foi registrada em um caixa eletrônico de uma agência da Caixa Econômica Federal na cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, na madrugada desta quarta-feira (27). O suspeito foi flagrado por testemunhas e localizado instantes após as explosões em um matagal, no bairro Santa Paula.

A tentativa de roubo foi registrada por volta das 2h46. Uma equipe da Central de Operações da Guarda Municipal (COGM) recebeu a denúncia de uma explosão em uma agência na Avenida Kluppel Neto. Os agentes foram até o local e contaram com o apoio da Polícia Militar do Paraná (PMPR).

A área foi isolada, porém, ninguém foi encontrado no interior da agência. Conforme o portal aRede, uma testemunha informou que viu um indivíduo acessando um terreno baldio após as explosões. A polícia fez buscas e encontrou um rapaz com uma mochila. O homem confessou que seria o autor das explosões e explicou que a motivação seria por conta das dívidas acumuladas.

O indivíduo revelou que agiu sozinho, com base em vídeos da internet. Além disso, o rapaz confirmou que não conseguiu acessar o dinheiro do caixa eletrônico após a explosão. O suspeito foi detido e encaminhado para a delegacia da Polícia Federal.