A Patrulha Maria da Penha do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizou uma série de palestras para os alunos do Colégio Hermínia Lupion, em Ribeirão do Pinhal/PR, na segunda-feira (25). O evento aconteceu na Casa da Cultura e reuniu cerca de 200 estudantes.

A ação integra a Operação Mulher Segura, que visa à prevenção da violência doméstica e familiar, além de promover o conhecimento sobre os direitos garantidos pela Lei Maria da Penha.

Durante as palestras, os policiais abordaram temas como os tipos de violência, o ciclo da violência doméstica, a importância da rede de apoio no enfrentamento ao problema e os canais disponíveis para denúncias.