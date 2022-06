Um funcionário da Estre, empresa que administra o aterro sanitário da Grande Curitiba, que fica no município de Fazenda Rio Grande, foi soterrado por uma camada de 50 metros de lixo, no fim da tarde de sábado (25). Até a manhã deste domingo (26), bombeiros e a Estre trabalhavam para localizar o funcionário e a máquina que ele trabalhava.

O aterro recebe lixo orgânico de toda a região metropolitana de Curitiba. Um operador de máquina, que trabalhava com a compactação de lixo no local guiando uma retroescavadeira, foi surpreendido pelo descolamento de um talude, que acabou levando uma pilha de lixo de cerca de 50 metros de altura para cima do trabalhador.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Estre estão no local, no acesso pela Avenida Nossa Senhora Aparecida, no bairro Santa Terezinha, em Fazenda Rio Grande, realizando escavações e buscas pelo funcionário. Eles tentam fazer uma espécie de “rua” para chegar até o local onde está o funcionário, trabalho arriscado por conta das muitas poças de chorume e gases que o lixo em decomposição libera.

Posicionamento da Estre

A empresa emitiu uma nota oficial, informando que está dando todo apoio às autoridades na busca do funcionário.

“A Estre lamenta informar que houve, no final desta tarde, um descolamento de talude em seu aterro sanitário, no município de Curitiba (PR). A empresa acionou, de imediato, o corpo de bombeiros e as demais autoridades responsáveis que se deslocaram para atendimento à ocorrência.

A prioridade total neste momento está em prestar socorro a um colaborador terceirizado que trabalhava na unidade, bem como dar assistência a seus familiares.

Desde o ocorrido, a Estre está colaborando de forma irrestrita com as autoridades competentes, que já se encontram no local, para apurar e entender as causas e impactos da ocorrência.”