Um homem morreu e outros dois ficaram feridos após a queda de um avião monomotor na tarde deste sábado (25), no aeroporto de Arapongas, no norte do Paraná. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros e pela administração do aeroporto. O acidente aconteceu por volta das 16h.

Segundo os bombeiros, o acidente aconteceu quando a aeronave estava aterrizando. A corporação informou que o piloto perdeu o controle do avião e saiu da pista. O homem que morreu foi ejetado da aeronave. Os bombeiros tentaram fazer o procedimento de reanimação da vítima, mas o homem acabou morrendo.

Um dos ferimentos ficou em estado grave e o outro sofreu ferimentos leves, conforme a administração do aeroporto. Eles foram levados para hospitais da cidade. Um dos feridos é filho da vítima fatal.

Queda de avião no aeroporto de Arapongas (Foto: Eduardo Fialho/TV Mais Arapongas)

De acordo com o gerente do aeroporto, José Antônio Wielewicki, conhecido como professor Zeca, a aeronave é de propriedade do homem que morreu e era utilizada para a prática de paraquedismo. Ele diz acreditar que houve falha humana no acidente, com base na observação do local. O avião, segundo ele, é um Cesnna 172.

“Não tinha vento na hora, e aqui costuma ter ventos fortes, e a pista está em boas condições, recebendo voos comerciais. Penso que o piloto pode ter errado o ângulo da pista e tentado arremeter, mas não tinha velocidade suficiente e caiu. Mas isso será apurado”, explica o gerente do aeroporto.

A Infraero e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram informados do acidente. Até a publicação desta reportagem, as vítimas não tinham sido identificadas oficialmente.