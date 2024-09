Uma viatura da Polícia Militar do Paraná (PMPR) capotou após colidir contra um carro, que avançou a preferencial, no bairro Santa Quitéria, na madrugada deste domingo (8). Um dos dois policiais que estavam no veículo precisou ser encaminhado a um hospital. O outro policial sofreu apenas ferimentos leves. Já a motorista que causou o acidente não se feriu.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que um Fiat Siena, que trafegava pela Rua Capiberibe, não respeita a sinalização e avança o cruzamento com a rua Professor Ulisses Vieira. Em seguida, o Renault Duster da polícia atinge a lateral do carro, capotando após o impacto inicial. Depois de capotar, a viatura ainda atinge um muro, antes de parar com as rodas para cima.

Câmera registrou o acidente (Foto: Reprodução/Câmera de Segurança/RICtv)

Os dois policiais foram atendidos pelos socorristas e um deles foi encaminhado para o hospital, mas com ferimentos considerados moderados.

Assista ao vídeo do acidente: