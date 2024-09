Joaquim Távora (PR) – Um incêndio de grandes proporções atingiu as instalações da Frangos Pioneiro na tarde deste domingo (8). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas tiveram início na área de corte de frangos e se alastraram rapidamente, atingindo um barracão de aproximadamente 3.000 m² utilizado para o armazenamento de papelão.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos, Ibaiti, Jacarezinho e Londrina, além de caminhões-pipa de Joaquim Távora, Siqueira Campos e Quatiguá, foram mobilizados para combater as chamas. Carretas da empresa Protork e brigadas de incêndio também estão no local auxiliando nos trabalhos.

Os bombeiros atuam para proteger o prédio administrativo e, principalmente, a câmara fria, onde há um reservatório de amônia, substância altamente inflamável. A preocupação é evitar que o fogo alcance esse local e cause uma explosão.

No combate ao incêndio, atuam cerca de 12 militares, seis agentes de defesa civil e diversos brigadistas e voluntários.