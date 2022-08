A ocorrência foi registrada às 08h14, quando o condutor do caminhão, um homem de 46 anos, percebeu os problemas nos freios do veículo. Como já conhecia a área de escape, direcionou o caminhão para o interior da área, percorrendo 50 metros até a parada em segurança.

No mesmo momento, outros dois automóveis utilizavam a margem da área de escape, após se envolverem em um acidente de pequenas proporções minutos antes.

Equipes da concessionária foram acionadas para o local, prestando o atendimento aos envolvidos – ninguém se feriu. Em seguida, também foram realizados os procedimentos de remoção do caminhão, utilizando o pórtico rolante automatizado. O veículo foi removido e encaminhado para local de apoio.

“Essa é uma ocorrência que evidencia a importância desse dispositivo. Não é possível dimensionar o potencial de dano que um caminhão com esse tipo de carga poderia causar, descendo sem freios a Serra do Mar – tanto do ponto de vista humano, das vidas no trânsito, quanto também do ponto de vista ambiental. Mais uma vez, essa estrutura cumpriu seu objetivo”, avalia José Júnior, gerente de operações.

Histórico

Essa área de escape foi construída pela Arteris Litoral Sul em 2019 – e desde então já foi utilizada 135 vezes, com 228 vidas salvas. Já na outra estrutura, no km 671,7 – construída em 2011 – já são 301 entradas, com 430 vidas salvas. Juntas, as áreas somam 436 entradas com 658 vidas salvas.